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Амаду Онана: «Теперь мы никого не боимся»

17 Декабря 2023 • 00:40 Комментировать
Бёрнли
0:2
Эвертон

В семнадцатом туре английского чемпионата очередную победу одержал «Эвертон» - команда Шона Дайча забила два мяча «Бернли», успех стал уже четвертым кряду для «ирисок». Автором первого гола в прошедшем матче стал Амаду Онана, он прокомментировал свой успех:

- Это очень, очень важная победа. Менталитет команды меняется, у нас четыре победы - это невероятно. Я счастлив быть частью такой команды. Теперь мы никого не боимся, - цитирует слова Амаду BBC Sport.

В следующем, восемнадцатом туре английского чемпионата «ирискам» предстоит сразиться в гостевых условиях с лондонским «Тоттенхэмом».

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Амаду Онана

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