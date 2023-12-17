Амаду Онана: «Теперь мы никого не боимся»

В семнадцатом туре английского чемпионата очередную победу одержал «Эвертон» - команда Шона Дайча забила два мяча «Бернли», успех стал уже четвертым кряду для «ирисок». Автором первого гола в прошедшем матче стал Амаду Онана, он прокомментировал свой успех:

- Это очень, очень важная победа. Менталитет команды меняется, у нас четыре победы - это невероятно. Я счастлив быть частью такой команды. Теперь мы никого не боимся, - цитирует слова Амаду BBC Sport.

В следующем, восемнадцатом туре английского чемпионата «ирискам» предстоит сразиться в гостевых условиях с лондонским «Тоттенхэмом».