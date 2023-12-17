Дайч: «Спасибо «Бёрнли» за приём, но сейчас тренирую «Эвертон»

Английский «Эвертон» пожаловал в гости к «Бёрнли», к бывшему клубу своего главного тренера Шона Дайча. Наставник «ирисок» поблагодарил фанатов своего бывшего клуба за теплый прием, но был вынужден извиняться за результат - его подопечные огорчили публику, забив хозяевам два безответных мяча.

- У меня прекрасные воспоминания о «Бернли», и я знаю очень многих в этом городе. Благодарен фанатам за теплый прием, но сейчас я тренирую «Эвертон», который делает все возможное для успеха, - цитирует слова Дайча BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Эвертон» сыграет в Лондоне против «Тоттенхэма».