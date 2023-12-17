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Ян Коуто рассказал, как звонок Гвардиолы сорвал его переход в «Барселону»

17 Декабря 2023 • 00:22 Комментировать
Жирона
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Алавес
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18.12 23:00

Правый защитник «Манчестер Сити» Ян Коуто, на правах аренды выступающий за «Жирону», в своё время едва не оказался в «Барселоне».

Бразилец мог пополнить ряды каталонского гранда ещё в 2020 году, но в дело вмешался «Манчестер Сити», сумевший выиграть борьбу за футболиста.

«Тогда я стал чемпионом мира в составе юношеской сборной Бразилии, и после этого посетил расположение «Баварии», «Манчестер Сити» и «Барселоны». Я был уверен, что перейду в «Барселону», но затем мне позвонил Пеп [Гвардиола], и это всё изменило», – рассказал в интервью Estadio Deportivo 21-летний латераль.

Ян Коуто отметился одним голом и четырьмя ассистами в 15 матчах текущего розыгрыша Ла Лиги за «Жирону», которая возглавляет турнирную таблицу чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Жирона Ян Коуто ещё теги

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