​Компани: «Нам надо быть лучше в штрафной площади - и в своей, и в чужой»

Семнадцатый тур английского чемпионата стал несчастливым для «Бернли» - команда Венсана Компани проиграла «Эвертону», пропустив два безответных мяча. Бельгийский наставник клуба прокомментировал итоги матча, он считает, что его команде не везло в штрафных площадках - и в своей, и в чужой.

- Результат приносит уверенная игра в штрафной площади - как в своей, так и в чужой. А нам этого сегодня не хватало. Соперник переиграл нас именно в этих компонентах, - цитирует слова Компани BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Бернли» сыграет с другим неудачником сегодняшнего дня - «Фулхэмом».