​Виталий Дьяков: «Не знаю, как Морено сработается с нашим менталитетом»

В «Сочи» сменился тренер, новым наставником терпящего бедствие в турнирной таблице чемпионата клуба стал испанец - Роберто Морено, бывший тренер испанской сборной. Экс-защитник московского «Динамо», а также «Ростова», Виталий Дьяков, отнюдь не уверен, что у именитого испанца получится в чемпионате России.

- Раз человек когда-то тренировал сборную Испании, то, по всей видимости, сильный специалист. Как он сработается с нашими футболистами, с нашим менталитетом, я не знаю, но времени для подготовки команды у него много, - цитирует слова Дьякова Rusfootball.info.

Напомним, что в российском чемпионате есть еще один испанский наставник - не кто иной, как Гильермо Абаскаль, наставник «Спартака».