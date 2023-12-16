​Дин Хендерсон: «Невероятный результат»

В семнадцатом туре английского чемпионата «Кристал Пэлас» набрал очко в противостоянии с «Манчестер Сити», причем добыли его «орлы» на последних секундах игры. Голкипер «Кристал Пэлас» Дин Хендерсон наслаждается результатом, он назвал его «невероятным»:

- Я считаю этот результат невероятным. Мне понравилась каждая минута этой игры, я наслаждался ею. Майкл Олисе тренировал пенальти со мной пару дней назад, а сейчас смог обмануть Эдерсона и забил, - цитирует Хендерсона BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Кристал Пэлас» примет дома «Брайтон» - «орлы» попробуют отобедать «чайками».