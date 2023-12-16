​Рико Льюис: «Можем винить только самих себя»

Семнадцатый тур английского чемпионата вновь обернулся неудачей для команды Хосепа Гвардиолы - она снова, уже в четвертый раз в последних шести матчах, сыграла вничью. В этот раз чемпион страны вел в счете с преимуществом в два мяча, но растерял его под натиском «Кристал Пэлас». Рико Льюис, молодое дарование «Манчестер Сити», прокомментировал итоги матча:

- Нам не повезло. Но винить мы можем только сами себя. Нет никаких жалоб по пенальти. Раз рефери назначил его, то это пенальти. Наша ошибка и все, - цитирует слова Рико Льюиса BBC Sport.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет с «Брентфордом».