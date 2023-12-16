​Хау: «Пришлось постараться, чтобы прийти в себя после вылета из еврокубков»

Английский «Ньюкасл» вылетел из еврокубков, проиграв итальянскому «Милану», но сумел частично реабилитироваться в глазах поклонников, обыграв со счетом 3:0 «Фулхэм». Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал итоги матча, он доволен результатом:

- Нам пришлось приходить в себя после вылетал из еврокубков, пережить такое разочарование быстро не так и просто. Так что я доволен результатом. Эмоциональный подъем очень важен, тем более, что мы ждем возвращения важных игроков на поле, - цитирует слова Хау BBC Sport.

В следующем туре «Ньюкасл» сыграет в гостях с «Лутон Тауном».