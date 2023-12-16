«Эвертон» впервые за 21 год одержал четыре подряд «сухие» победы в АПЛ

«Эвертон» продлил серию побед, одолев на выезде «Бёрнли» (2:0).

«Ириски» решили судьбу матча уже к 25-й минуте, отправив в ворота соперников два безответных мяча. Ранее коллектив Шона Дайча обыграл «Челси» (2:0), «Ньюкасл» (3:0) и «Ноттингем Форест» (1:0). Таким образом, как отмечает Squawka, «Эвертону» впервые с ноября 2002 года удалось победить всухую в четырёх кряду встречах Английской премьер-лиги.

«Эвертон» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице (с учётом десятиочкового штрафа), имея на своём счету 16 очков после 17 туров. 23 декабря ливерпульцы сыграют на выезде против «Тоттенхэма».