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​Наставник «Фулхэма» ропщет на арбитра - клуб проиграл 0:3 «Ньюкаслу»

16 Декабря 2023 • 22:46 Комментировать
Ньюкасл
3:0
Фулхэм

«Фулхэм» выиграл два матча подряд со счетом 5:0, но в субботу команда потерпела неудачу в противостоянии с «Ньюкаслом», уступив ему со счетом 0:3. Наставник «Фулхэма» Марку Силва намекнул на то, что арбитр был излишне лоялен к хозяевам поля - в этом он и видит причину поражения. Но начал он жаловаться издалека:

- Разочаровывающее окончание недели. Вместе с тем, для «Ньюкасла» такой матч, наверное, был необходим после вылета из еврокубков и сопутствующего разочарования. И арбитр помог им получить такой спокойный матч, потому что каждое единоборство трактовалось как фол против «Ньюкасла», а «Фулхэм» не получил ни одного такого фола в свою пользу. Арбитрам всегда проще принимать решения в пользу хозяев, так потом легче покидать стадион, видимо, - с сарказмом заявил Силва, слова которого цитирует BBC Sport.

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