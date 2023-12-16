«Эвертон» забил два мяча «Бёрнли» и выиграл четвёртый матч подряд

В 17-м туре Премьер-лиги «Эвертон» гостил у «Бёрнли». Дуайт Макнил начал пристрелку на 10-й минуте и головой направил мяч рядом со штангой. Вскоре после подачи углового Амаду Онана выиграл воздух и отправил мяч в сетку. Шесть минут, и Майкл Кин со второй попытки пробил голкипера. Кин и после перерыва был близок к успеху, но все же попал в стойку. Сандер Берге также зарядил в каркас - перекладина.

Четвертая подряд победа «Эвертона» позволила ливерпульцам выйти на 16-е место. Соперник делит последнюю строчку.