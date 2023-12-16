«Эвертон» забил два мяча «Бёрнли» и выиграл четвёртый матч подряд

В 17-м туре Премьер-лиги «Эвертон» гостил у «Бёрнли». Дуайт Макнил начал пристрелку на 10-й минуте и головой направил мяч рядом со штангой. Вскоре после подачи углового Амаду Онана выиграл воздух и отправил мяч в сетку. Шесть минут, и Майкл Кин со второй попытки пробил голкипера. Кин и после перерыва был близок к успеху, но все же попал в стойку. Сандер Берге также зарядил в каркас - перекладина.
Четвертая подряд победа «Эвертона» позволила ливерпульцам выйти на 16-е место. Соперник делит последнюю строчку.
Протокол игры
|19'Онана Амаду (0:1)
|25'Кин Майкл (0:2)
Траффорд Джеймс•Витиньо Виктор II87' (Редмонд Натан (87') •О'Ши Дара•Бейер Джордан•Делькруа Ханнес70' (Аль-Дахиль Амин (70') •Ларсен Якоб-Бруун82' (Бенсон Манюэль (82') •Берге Сандер•Браунхилл Джош•Одоберт Уилсон87' (Ндайишимий Майк (87') •Родригес Джей46' (Фостер Лайл (46') •Амдуни Зеки
Пикфорд Джордан•Годфри Бен•Кин Майкл•Тарковски Джеймс•Паттерсон Нэйтан•Макнил Дуайт•Харрисон Джек•Дукуре Абдулай46' (Доббин Льюис (46') •Онана Амаду•Гарнер Джеймс• 82'Калверт-Льюин Доминик82' (Гомеш Бету (82')
16 декабря. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
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