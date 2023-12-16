Капитан «Лутона» Локьер перенёс остановку сердца во время матча АПЛ

Матч чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Лутон Таун» в субботу был прерван по ходу второго тайма. Оказалось, что капитан «Лутона» Том Локьер не просто потерял сознание, а перенёс остановку сердца. Об этом информирует пресс-служба клуба.

Отмечается, что к тому времени, как Локьера унесли с поля на носилках, футболист уже пришёл в себя. «Лутон Таун» ещё раз поблагодарил медицинские штабы обеих команд на оказанную помощь.

В настоящий момент Том Локьер находится в больнице, его состояние стабильно. Футболист проходит дополнительное медицинское обследование, семья находится рядом с ним.