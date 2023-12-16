Гвардиола – о ничьей с «Кристал Пэлас»: «Всё справедливо»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об очередной осечке своей команды в Английской премьер-лиге.

«Горожане» не смогли обыграть в родных стенах «Кристал Пэлас» – 2:2. Гости сравняли счёт на 95-й минуте, реализовав пенальти. Для команды Гвардиолы это уже третья кряду ничья в домашнем поединке чемпионата.

«Мы были хороши во многих деталях, но мы не способны выигрывать матчи. Это произошло сейчас, это произошло в матче с «Ливерпулем», с «Тоттенхэмом». Мы не можем ничего с этим поделать.

Пропущенные голы в концовках – это не просто невезение. Всё справедливо. Мы отдали два очка, мы подарили соперникам этот пенальти», – заявил в интервью Sky Sports испанский наставник.