​«Манчестер Сити» не выиграл 3 подряд домашних матча АПЛ – в последний раз такое было в первом сезоне Гвардиолы

В субботу в Премьер-лиге Англии проходил матч между «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас». Команда Хосеп Гвардиола упустила победу – игра завершилась со счётом 2:2.

Таким образом, серия «Манчестер Сити» без побед в домашних матчах Премьер-лиги продлилась до трёх матчей – ранее «горожане» расходились миром с «Ливерпулем» (1:1) и «Тоттенхэмом» (3:3).

Как сообщает Squawka, «Манчестер Сити» выдал серию из трёх домашних матчей АПЛ без побед впервые с сезона 2016/2017. Тот сезон был первым для Хосепа Гвардиолы на тренерском мостике «горожан».

Впереди у «Манчестер Сити» выступление на клубном чемпионате мира.