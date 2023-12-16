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«Лутон Таун» сделал заявление о состоянии Локьера – футболист потерял сознание в матче АПЛ

16 Декабря 2023 • 21:00 Комментировать
Борнмут
1:1
Лутон Таун

Матч Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Лутон Таун» в субботу был прерван при счёте 1:1 в середине второго тайма. Дело в том, что капитан гостей Том Локьер потерял сознание. Клуб сделал заявление насчёт состояния футболиста.

«Мы все молимся и переживаем за нашего лидера и капитана Тома Локьера, который, к счастью, реагировал [на сигналы] и был доставлен в больницу. Мы не знаем в полной мере, что произошло, и каковы будут следующие шаги на данном этапе, но мы благодарны «Борнмуту» и медицинскому штабу обеих команд за их немедленную реакцию, которая была потрясающей», - говорится в заявлении.

Кроме того, «Лутон Таун» извинился за срыв матча и поблагодарил фанатов за скандирования в поддержку Томас Локьера.

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Евро-Футбол.Ру,
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БОРНМУТ ЛУТОН ТАУН
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