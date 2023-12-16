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​Реакция АПЛ на инцидент с потерей сознания игроком

16 Декабря 2023 • 20:04 Комментировать
Борнмут
1:1
Лутон Таун
1 1.45 X 4.80 2 7.10
остановлен

Матч семнадцатого тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Лутон Таун» был прерван примерно в середине второго тайма при счёте 1:1. Причина заключается в том, что игрок гостевой команды Том Локьер потерял сознание.

«Матч АПЛ «Борнмут» - «Лутон» прерван из-за медицинского инцидента с футболистом. Наши мысли с Томом Локьером и всеми игроками, участвовавшими в сегодняшнем матче», - говорится в сообщении пресс-службы Английской премьер-лиги.

Ранее сообщалось о том, что матч между «Борнмутом» и «Лутон Таун» не будет доигран в субботу.

Появилась первая информация о состоянии игрока, потерявшего сознание в матче АПЛ

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АПЛ Борнмут Лутон Таун Том Локьер ещё теги

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БОРНМУТ ЛУТОН ТАУН
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