​Реакция АПЛ на инцидент с потерей сознания игроком

Матч семнадцатого тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Лутон Таун» был прерван примерно в середине второго тайма при счёте 1:1. Причина заключается в том, что игрок гостевой команды Том Локьер потерял сознание.

«Матч АПЛ «Борнмут» - «Лутон» прерван из-за медицинского инцидента с футболистом. Наши мысли с Томом Локьером и всеми игроками, участвовавшими в сегодняшнем матче», - говорится в сообщении пресс-службы Английской премьер-лиги.

Ранее сообщалось о том, что матч между «Борнмутом» и «Лутон Таун» не будет доигран в субботу.

Появилась первая информация о состоянии игрока, потерявшего сознание в матче АПЛ