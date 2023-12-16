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«Ньюкасл» устроил «Фулхэму» разгром

16 Декабря 2023 • 20:03 Комментировать
Ньюкасл
3:0
Фулхэм
окончен

Неплохо играющие «Ньюкасл» и «Фулхэм» пересеклись в 17-м туре Премьер-лиги. На 20-й минуте Рауль Хименес подвел гостей, грязно сыграв в борьбе за мяч - удаление. Вскоре Энтони Гордон сотряс перекладину. Алекс Айуоби заставил вратаря всерьез выручать. Сэйвом вратаря завершился и удар Шона Лонгстаффа. Льюис Мальи открыл счет на 57-й минуте. Вскоре Гордон вывел на пустые ворота Мигеля Альмирона - 2:0. Дэн Бёрд головой расстреливал ворота и добавил мяч в сетку после спасения кипера. Каллум Уилсон на 90-й минуте зарядил в штангу.

«Ньюкасл» разгромил соперника и вышел на шестое место, лондонцы откатились на 11-е место.

Протокол игры  
Ньюкасл3:0Фулхэм
(1:0) Майли Льюис57'  
(2:0) Альмирон Мигель64'  
(3:0) Бёрн Дэн82'  
Дубравка МартинЛивраменто Валентино 84' (Ритчи Мэтт ( 84') Ласcеллс ДжамалШёр Фабиан 14' (Крафт Эмиль ( 14') Бёрн Дэн 84' (Холл Льюис ( 84') Лонгстафф ШонГимараэс БруноЖоэлинтон 36' (Майли Льюис ( 36') Альмирон МигельУилсон КаллумГордон Энтони 84' (Ботман Свен ( 84')
Запасные: Мерфи АлексКариус ЛорисДамметт ПолГиллеспи Марк
Лено БерндКастань Тимоти 61' (Тете Кенни ( 61') Адарабиойо ОлуватосинДиоп ИссаРобинсон ЭнтониПальинья Жоау  70' 76' (Рид Харрисон ( 76') Кэрни Том 76' (Лукич Саша ( 76') Уилсон ГарриПерейра Андреас 61' (Родриго Мунис ( 61') Айуоби Алекс 77' (Рид Бобби ( 77'  81') Хименес Рауль  22'
Запасные: Родак МарекБалло-Туре ФодеВиллиан БоргесВинисиус Карлос
16 декабря. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Фулхэм

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