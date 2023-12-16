«Ньюкасл» устроил «Фулхэму» разгром

Неплохо играющие «Ньюкасл» и «Фулхэм» пересеклись в 17-м туре Премьер-лиги. На 20-й минуте Рауль Хименес подвел гостей, грязно сыграв в борьбе за мяч - удаление. Вскоре Энтони Гордон сотряс перекладину. Алекс Айуоби заставил вратаря всерьез выручать. Сэйвом вратаря завершился и удар Шона Лонгстаффа. Льюис Мальи открыл счет на 57-й минуте. Вскоре Гордон вывел на пустые ворота Мигеля Альмирона - 2:0. Дэн Бёрд головой расстреливал ворота и добавил мяч в сетку после спасения кипера. Каллум Уилсон на 90-й минуте зарядил в штангу.
«Ньюкасл» разгромил соперника и вышел на шестое место, лондонцы откатились на 11-е место.
Протокол игры
|(1:0) Майли Льюис57'
|(2:0) Альмирон Мигель64'
|(3:0) Бёрн Дэн82'
Дубравка Мартин•Ливраменто Валентино84' (Ритчи Мэтт (84') •Ласcеллс Джамал•Шёр Фабиан14' (Крафт Эмиль (14') •Бёрн Дэн84' (Холл Льюис (84') •Лонгстафф Шон•Гимараэс Бруно•Жоэлинтон36' (Майли Льюис (36') •Альмирон Мигель•Уилсон Каллум•Гордон Энтони84' (Ботман Свен (84')
Запасные: Мерфи Алекс•Кариус Лорис•Дамметт Пол•Гиллеспи Марк
Лено Бернд•Кастань Тимоти61' (Тете Кенни (61') •Адарабиойо Олуватосин•Диоп Исса•Робинсон Энтони•Пальинья Жоау 70'76' (Рид Харрисон (76') •Кэрни Том76' (Лукич Саша (76') •Уилсон Гарри•Перейра Андреас61' (Родриго Мунис (61') •Айуоби Алекс77' (Рид Бобби (77') • 81'Хименес Рауль 22'
16 декабря. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
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