«Ньюкасл» устроил «Фулхэму» разгром

Неплохо играющие «Ньюкасл» и «Фулхэм» пересеклись в 17-м туре Премьер-лиги. На 20-й минуте Рауль Хименес подвел гостей, грязно сыграв в борьбе за мяч - удаление. Вскоре Энтони Гордон сотряс перекладину. Алекс Айуоби заставил вратаря всерьез выручать. Сэйвом вратаря завершился и удар Шона Лонгстаффа. Льюис Мальи открыл счет на 57-й минуте. Вскоре Гордон вывел на пустые ворота Мигеля Альмирона - 2:0. Дэн Бёрд головой расстреливал ворота и добавил мяч в сетку после спасения кипера. Каллум Уилсон на 90-й минуте зарядил в штангу.

«Ньюкасл» разгромил соперника и вышел на шестое место, лондонцы откатились на 11-е место.