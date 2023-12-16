Полузащитник «Ньюкасла» Майли стал самым молодым автором гола в АПЛ за 14 лет

Полузащитник «Ньюкасла» Льюис Майли установил рекорд «сорок», став самым молодым автором гола в истории клуба в рамках Английской премьер-лиги.

По информации Opta, в возрасте 17 лет и 229 дней хавбек также стал самым молодым голеодором во всём чемпионате за последние 14 лет. Моложе Майли был только форвард «Манчестер Юнайтед» Федерико Македа, который на момент дебютного гола в апреле 2009 года был на три дня моложе, чем Майли.

Напомним, что «Ньюкасл» выиграл домашний матч 17-го тура АПЛ против «Фулхэма» со счётом 3:0.