«Манчестер Сити» упустил, казалось, верную победу над «Кристал Пэлас»

В субботу «Манчестер Сити» разрывал оборону «Кристал Пэлас», но всё равно концовка получилась нервной. Хулиан Альварес от линии вратарской головой расстреливал цель, но голкипер выручил. Рубен Диаш метров с 20 стрельнул рядом с каркасом. Родри метров с 11, казалось, бил наверняка, и только нога защитника ему помешала. Фил Фоден проникающим пасом сыграл в штрафную, и Джек Грилиш со средней дистанции послал мяч в сетку - 1:0. Голкипер гостей выручил снова, уже после удара с центра штрафной от Йошко Гвардиола. Майкл Олисе со штрафного направил мяч рядом с правой «девяткой». Альварес прямым ударом со штрафного забил гол, но искусственный офсайд зафиксирован. Тут же Родри сыграл на Рико Льюиса, который из пределов штрафной удвоил счет. Провал правого фланга «Сити», Джеффри Шлупп довел мяч до вратарской и создал момент для партнера, а Жан-Филипп Матета сократил отставание - 2:1. На 90-й минуте он уже сам заработал пенальти, а Майкл Олисе реализовал момент - 2:2.

«Горожане» не смогли добыть вторую победу подряд и остаются четвертыми. Соперник идет на 15-м месте.