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«Манчестер Сити» упустил, казалось, верную победу над «Кристал Пэлас»

16 Декабря 2023 • 20:01 Комментировать (4)
Манчестер Сити
2:2
Кристал Пэлас
окончен

В субботу «Манчестер Сити» разрывал оборону «Кристал Пэлас», но всё равно концовка получилась нервной. Хулиан Альварес от линии вратарской головой расстреливал цель, но голкипер выручил. Рубен Диаш метров с 20 стрельнул рядом с каркасом. Родри метров с 11, казалось, бил наверняка, и только нога защитника ему помешала. Фил Фоден проникающим пасом сыграл в штрафную, и Джек Грилиш со средней дистанции послал мяч в сетку - 1:0. Голкипер гостей выручил снова, уже после удара с центра штрафной от Йошко Гвардиола. Майкл Олисе со штрафного направил мяч рядом с правой «девяткой». Альварес прямым ударом со штрафного забил гол, но искусственный офсайд зафиксирован. Тут же Родри сыграл на Рико Льюиса, который из пределов штрафной удвоил счет. Провал правого фланга «Сити», Джеффри Шлупп довел мяч до вратарской и создал момент для партнера, а Жан-Филипп Матета сократил отставание - 2:1. На 90-й минуте он уже сам заработал пенальти, а Майкл Олисе реализовал момент - 2:2.

«Горожане» не смогли добыть вторую победу подряд и остаются четвертыми. Соперник идет на 15-м месте.

Протокол игры 
Манчестер Сити2:2Кристал Пэлас
(1:0) Грилиш Джек 24'  
(2:0) Льюис Рико 54'  
  76' Матета Жан-Филипп (2:1)
  90' Олисе Майкл (2:2)
Эдерсон Мораес   42'  Уокер Кайл  Диаш Рубен  Аке Натан  Гвардиол Йошко  Льюис Рико   90' (Стоунс Джон (   90' Родри Эрнандес  Силва Бернарду  Фоден Фил  Грилиш Джек  Альварес Хулиан
Запасные: Аканджи Мануэль  Гомес Серхио  Филлипс Кэлвин  Сусохо Мамаду  Ковачич Матео  Ортега Штефан  Бобб Оскар  Луис Матеус II
Хендерсон Дин  Уорд Джоэл   34' (Озо Дэвид (   34' Гехи Марк  Андерсен Йоаким   40'  Клайн Натаниэль   90' (Эзе Эберечи (   90' Митчелл Тайрик  Олисе Майкл  Ридевальд Жайро   81' (Франса Матеус (   81' Ричардс Крис  Шлупп Джеффри   81' (Ахамада Науиру (   81' Матета Жан-Филипп
Запасные: Томкинс Джеймс  Мэттьюз Реми  Адарамола Тайо  Ола-Адебоми Адемола  Эбиовей Малколм
 16 декабря. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кристал Пэлас

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Комментарии (4)
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Vova52
16 Декабря 2023 в 20:03
слабенькая , скучная игра....
pol-black
16 Декабря 2023 в 20:16
да моментов вроде у горожан прилично было. Хендерсон тащил очень много. ну и не было Эрлинга. а вот Альварес - да, не впечатлил сегодня. зато отлично играл Сильва.
Leonardis
16 Декабря 2023 в 20:03
Заканчивается эпоха Гвардиолы...
pol-black
16 Декабря 2023 в 20:03
пипец! заработать пенальти на последней добавленной минуте... в этом сезоне фортуна не на стороне горожан.
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