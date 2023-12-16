​Матч АПЛ «Борнмут» - «Лутон Таун» не доиграют в субботу – футболист потерял сознание

Матч семнадцатого тура Премьер-лиги Англии между «Борнмутом» и «Лутон Таун» не будет доигран в субботу.

Как известно, по ходу второго тайма защитник «Лутона» Том Локьер потерял сознание, и игра была прервана. При этом из Англии уже поступили хорошие новости – футболист реагирует на сигналы. Медики будут продолжать оказывать помощь Локьеру.

Когда матч чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Лутон Таун» будет доигран, пока сказать сложно. В Премьер-лиге в декабре-январе очень плотный календарь. Стоит сказать, что игра была прервана при счёте 1:1.