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Эвра: «Аллегри можно сравнить с Фергюсоном»

16 Декабря 2023 • 19:53 Комментировать

Бывший французский футболист Патрис Эвра, выступавший в прошлом за «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», сравнил нынешнего наставника клуба Массимилиано Аллегри с Алексом Фергюсоном, под началом которого он выступал в Англии. По его словам, между ними много общего:

- Есть схожести между ними. Они относятся к футболу как к очень простой игре, для них важна тактика, но лишь до определенного момента. Фергюсон предоставлял мне много свободы на поле и с ним я выиграл Лигу чемпионов. С Аллегри мы дошли до финала Лиги чемпионов, - цитирует слова Эвра итальянское новостное агентство ITASportPress.

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