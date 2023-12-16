Эвра: «Аллегри можно сравнить с Фергюсоном»

Бывший французский футболист Патрис Эвра, выступавший в прошлом за «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», сравнил нынешнего наставника клуба Массимилиано Аллегри с Алексом Фергюсоном, под началом которого он выступал в Англии. По его словам, между ними много общего:

- Есть схожести между ними. Они относятся к футболу как к очень простой игре, для них важна тактика, но лишь до определенного момента. Фергюсон предоставлял мне много свободы на поле и с ним я выиграл Лигу чемпионов. С Аллегри мы дошли до финала Лиги чемпионов, - цитирует слова Эвра итальянское новостное агентство ITASportPress.