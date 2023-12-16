​Появилась первая информация о состоянии игрока, потерявшего сознание в матче АПЛ

Субботний матч Английской премьер-лиги между «Борнмутом» и «Лутон Таун» был приостановлен примерно в середине второго тайма. Дело в том, что защитник гостевой команды Том Локьер потерял сознание.

Как сообщает в социальных сетях журналист Sky Sports Гарри Тэпхаус, врач «Борнмута» подтвердил, что Локьер реагирует на сигналы, что является хорошей новостью. В настоящий момент вся футбольная Англия переживает за футболиста. Будем и дальше следить за новостями.

Отметим, что на момент приостановки матча между «Борнмутом» и «Лутон Таун» на табло горел счёт 1:1.