​Матч АПЛ прерван – футболист потерял сознание

В субботу в Английской премьер-лиге проходит матч семнадцатого тура между «Борнмутом» и «Лутон Таун». Ближе к середине второго тайма игра была прервана, поскольку защитник гостевой команды Том Локьер потерял сознание. На поле быстро выбежали медики, которые оказывают помощь футболисту. Между тем, болельщики на трибунах стадиона поддерживают Локьера, скандируя его имя.

Что именно произошло с Локьером, пока непонятно. Будем внимательно следить за новостями из Англии.

Отметим, что на текущий момент лидером Английской премьер-лиги является «Ливерпуль».