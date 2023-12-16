Полузащитник Каземиро готов покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе. Бразилец будет готов сменить клубную прописку этой зимой в том случае, если ему поступит хорошее предложение. Об этом рассказывает Daily Express.

Стоит сказать, что в последнее время слухи активно связывали Каземиро с другими клубами. Поговаривают, что 31-летний бразилец может оказаться в «ПСЖ» или «Аль-Хиляле», но называются и другие варианты.

В сезоне 2023/2024 Каземиро провёл 12 официальных матчей. В них бразильский полузащитник записал на свой счёт четыре гола и один голевой пас на партнёра.