​Вратарь Эдерсон получил жёлтую карточку за фол в матче «Манчестер Сити»

В субботу «Манчестер Сити» проводит домашний матч чемпионата Англии против «Кристал Пэлас». В концовке первого тайма голкипер «горожан» Эдерсон выскочил в район левого угла вратарской и нарушил там правила против соперника, который рвался к воротам. За этот фол Эдерсон получил жёлтую карточку.

Следить за развитием событий на поле «Этихад Стэдиум» в матче Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult. После первого тайма на табло горит счёт 1:0, гол забил Джек Грилиш.