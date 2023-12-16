Топ-8 игроков, которые в 2024 году станут свободными агентами

Первое января – это день, когда открывается зимнее трансферное окно, а также начинается срок, когда до окончания многих контрактов остаётся менее шести месяцев. Согласно правилам ФИФА, в этот период футболисты вправе вести переговоры с любыми клубами. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отмечает самых главных потенциальных свободных агентов.

Килиан Мбаппе (ПСЖ)

Имя самого главного футболиста, у которого летом завершается контракт, известно всем. Мыльная опера с уходом или не уходом Килиана Мбаппе из «ПСЖ» идёт уже несколько лет, и теперь начинается новая глава. Главным претендентом на француза является «Реал». Ранее СМИ сообщали, что мадридский клуб будет ждать ответа от Мбаппе до 15 января, но насколько это верно, никто не знает. «ПСЖ», естественно, готов сделать всё, чтобы сохранить свою главную звезду. Помимо «Реала» есть ещё несколько претендентов, в частности, писалось про «Ливерпуль», «Баварию», «МЮ», но в шансы этих клубов верится с трудом.

Адриен Рабио (Ювентус)

С учётом проблем «Ювентуса» в центре поля француз стал основным игроком туринцев и даже несколько раз в сезоне выходил на поле с капитанской повязкой. Рабио хоть и не является звездой топ-уровня, тем не менее интерес привлекает и вполне может получить выгодное предложение с учётом возможного бесплатного перехода летом. В конце концов не так давно сообщалось, что Рабио интересен «МЮ», который сорит деньгами налево и направо. В свою очередь «Ювентус», у которого дефицит исполнителей, наверняка постарается удержать игрока в составе.

Пётр Зелиньски (Наполи)

Один из лидеров «Наполи» летом может стать свободным агентом. Для чемпионов Италии уход поляка может стать проблемой, особенно обидно будет терять его бесплатно. «Наполи» наверняка постарается продлить контракт с Зелиньски, чтобы сохранить его на несколько лет. Правда, сам поляк привлекает интерес команд из Саудовской Аравии. Учитывая, что полузащитнику в мае исполнится 30 лет, уже можно начинать думать о пенсии. Хотя пока Зелиньски ещё способен пару лет поиграть на высоком уровне в Европе. При этом «Наполи» стоит торопиться, так как поляк вполне может получить выгодное предложение от другого клуба. В частности, среди претендентов называется всё тот же «Ювентус».

Томаш Соучек (Вест Хэме)

Чех сделал себе имя в «Вест Хэме», став важным игроком лондонцев. Нет сомнений, что «молотобойцы» хотят удержать Соучека в своём составе. Однако вопрос, что думает сам чех. Вряд ли он способен играть в основе топ-клуба, но оказаться в обойме команды, которая будет бороться за серьёзные трофеи, ему под силу. Соучеку в феврале исполнится 29 лет, так что сейчас у него будет последний шанс на какой-то большой переход. С другой стороны, чех может перебраться и в условный «Галатасарай», чтобы поиграть в Лиге чемпионов.

Преснель Кимпембе (ПСЖ)

Чемпион мира в этом сезоне из-за травмы пока на поле не выходил. Кимпембе – воспитанник «ПСЖ», часто выходил на поле с капитанской повязкой. В целом, вряд ли он рвётся куда-то из родных пенатов, учитывая, что выступает в топ-клубе. С другой стороны, Кимпембе вполне может получить потенциально интересные предложения. Многие другие топ-клубы не отказались бы усилить линию защиты этим исполнителем. Кимпембе в августе исполнится 29 лет, так что у него остался последний шанс на то, чтобы попробовать себя где-то ещё, не считая возможности отправится на пенсию куда-нибудь в Саудовскую Аравию или США.

Уилфред Ндиди (Лестер)

Нигерийцу 27 лет, и ему точно неинтересно играть в Чемпионшипе. «Лестер» собирается вернуться в Премьер-лигу, но Ндиди вряд ли воодушевлён борьбой за выживание в элите. По данным прессы, за африканцем следят «Барселона» и «Ливерпуль». Даже если в топ-клуб перейти не удастся, Ндиди точно сможет найти более интересный вариант, чем «Лестер». В общем, это крайне интересный игрок, которого можно будет забрать бесплатно летом, либо зимой с серьёзным дисконтом.

Алекс Мерет (Наполи)

Ещё один игрок, которого «Наполи» может потерять в ближайшее время. Учитывая, что ряд богатых клубов думают об усилении вратарской позиции, Мерет может рассматривать варианты. Итальянцу всего 26 лет, что для голкипера можно считать довольно юным возрастом, и это делает его крайне интересным. У «Наполи» есть преимущество, что Мерет вроде не считается первым претендентом у топ-клубов, но точно входит в лонг-листы. Кроме того, он может рассматриваться теми командами, которые продадут своих стражей ворот. Словом, неаполитанцам надо торопиться.

Антони Марсьяль (Манчестер Юнайтед)

Француз не реализовал свой талант в «Манчестер Юнайтед», и вряд ли клубу имеет смысл продлевать контракт с нападающим. При этом Марсьяль точно сможет получить приглашение от хорошей команды, возможно, даже уровня Лиги чемпионов. Французу недавно исполнилось 28 лет, так что время на реализацию таланта ещё есть, хотя каких-то больших успехов добиться уже будет тяжело. Скорее всего, «красные дьяволы» попробуют продать Марсьяля зимой. С другой стороны, «МЮ» слишком непредсказуемый, так что возможны варианты.

Роман Андреев