Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Без Холанна: «Манчестер Сити» назвал состав на игру с «Кристал Пэлас»

16 Декабря 2023 • 17:04 Комментировать
Манчестер Сити
0:0
Кристал Пэлас
1 1.20 X 7.40 2 16.00
1-й тайм

В субботу вечером «Манчестер Сити» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Кристал Пэлас». Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Эдерсон, Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол, Родри, Льюис, Бернарду Силва, Фоден, Грилиш, Альварес.

Отметим, что Эрлинг Холанн не попал в заявку «Манчестер Сити» - звёздный форвард пропустит очередной матч команды из-за полученного ранее повреждения.

Матч «Манчестер Сити» - «Кристал Пэлас» начнётся в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн

Новости по матчу

Сегодня, 16 Декабря
17:04
​Без Холанна: «Манчестер Сити» назвал состав на игру с «Кристал Пэлас»
16:44
Холанн пропустит очередной матч «Манчестер Сити»
11:09
Ставка и прогноз на матч Манчестер Сити – Кристал Пэлас чемпионата Англии – 16 декабря 2023
03:26
Родри – о «Манчестер Сити»: «Машина снова заведётся, когда восстановятся все игроки» 1
02:58
Гвардиола – о январских трансферах «Манчестер Сити»: «У меня нет мыслей»
02:27
Гвардиола – о матче против «Кристал Пэлас»: «Я напомню игрокам, насколько опасен этот соперник»
02:09
Манчестер Сити - Кристал Пэлас: где смотреть прямую трансляцию онлайн
15 Декабря
23:47
Фоден: «Мне нравится, что Гвардиола никогда не бывает доволен»
23:34
«Реал» вряд ли сможет подписать Холанна до 2025 года
23:10
Родри: «Манчестер Сити» – единственная команда, которой нельзя проигрывать»
21:05
Де Брёйне: «Хочу быть лучшим игроком в мире»
17:41
Гвардиола: Холанн вряд ли сыграет с «Кристал Пэлас»
15:44
Бесплатный прогноз и ставка на матч Манчестер Сити — Кристал Пэлас АПЛ — 16 декабря 2023
14 Декабря
12:41
«Ювентус» сомневается в Филлипсе из-за слишком оборонительного профиля
13 Декабря
16:01
Филлипс вряд ли перейдёт в «Манчестер Юнайтед», несмотря на последние слухи
12:02
«Реал» летом планирует пригласить Холанна или Мбаппе, но Хоселу должен остаться
12 Декабря
18:41
Гвардиола: «Люди говорят, что для «Манчестер Сити» всё кончено, но мы хотим заставить их ошибиться» 4
11 Декабря
16:13
«Манчестер Сити» и «Ювентус» на этой неделе встретятся для обсуждения трансфера полузащитника
10 Декабря
23:27
«Манчестер Сити» претендует на футболиста сборной Канады
10:58
«Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм» пока далеки от трансфера Чалобы
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
14 мин
Челси Челси
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
0
0
1.19 6.80 16.00
Видео
14 мин
Ньюкасл Ньюкасл
Фулхэм Фулхэм
0
0
1.53 4.20 6.20
Видео
14 мин
Борнмут Борнмут
Лутон Таун Лутон Таун
0
1
1.75 3.85 4.50
Видео
14 мин
Манчестер Сити Манчестер Сити
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
0
0
1.16 7.60 18.00
Видео
16.12.23 в 20:30
Бёрнли Бёрнли
Эвертон Эвертон
2.75 3.45 2.50
Видео
17.12.23 в 17:00
Арсенал Арсенал
Брайтон Брайтон
1.48 4.50 6.60
Видео
17.12.23 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.88 3.70 4.00
Видео
17.12.23 в 17:00
Брентфорд Брентфорд
Астон Вилла Астон Вилла
2.65 3.65 2.50
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 16 Декабря
18:10 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хага не уволят при крупном поражении от «Ливерпуля»
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Шеффилд Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Кристал Пэлас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
17:09 · Англия. Премьер-лига
​Петрович и Мудрик – в основе «Челси» на матч с «Шеффилд Юнайтед»
17:04 · Англия. Премьер-лига
​Без Холанна: «Манчестер Сити» назвал состав на игру с «Кристал Пэлас»
16:52 · Англия. Премьер-лига
​Рэшфорда сразил норовирус
16:51 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готовится сделать предложение по центральному защитнику «Спортинга»
16:44 · Англия. Премьер-лига
Холанн пропустит очередной матч «Манчестер Сити»
16:12 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек в начале следующей недели пройдёт медосмотр в новом клубе
14:27 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Игра за «Брайтон» хорошо повлияла на Троссара и Уайта»
14:23 · Россия. Премьер-лига
Ребров раскрыл причину провала Унаи Эмери в «Спартаке»
14:19 · Англия. Премьер-лига
Силва: «Люди в первую очередь смотрят на мой возраст, а не на опыт»
14:12 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Уверен, что Хёйлунн скоро забьёт свои первые голы в АПЛ»
13:26 · Англия. Премьер-лига
Невилл - об игроке «Тоттенхэма»: «У него потенциал на 100 миллионов евро»
12:38 · Англия. Премьер-лига
Почеттино заявил, что руководство «Челси» верит в него
Все новости
Рекомендуем