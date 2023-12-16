​Без Холанна: «Манчестер Сити» назвал состав на игру с «Кристал Пэлас»

В субботу вечером «Манчестер Сити» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Кристал Пэлас». Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Эдерсон, Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол, Родри, Льюис, Бернарду Силва, Фоден, Грилиш, Альварес.

Отметим, что Эрлинг Холанн не попал в заявку «Манчестер Сити» - звёздный форвард пропустит очередной матч команды из-за полученного ранее повреждения.

Матч «Манчестер Сити» - «Кристал Пэлас» начнётся в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.