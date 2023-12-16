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«Арсенал» готовится сделать предложение по центральному защитнику «Спортинга»

16 Декабря 2023 • 16:51 Комментировать
Арсенал
...
Брайтон
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Через 22 ч. 43 мин.

Лондонский «Арсенал» всерьёз намерен оформить трансфер центрального защитника лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу. По информации от Sport Witness, «канониры» хотят пополнить свои ряды португальским футболистом в январе.

Источник сообщает, что руководство «Спортинга» рассматривает Инасиу как неприкасаемого футболиста и не собирается продавать его посреди сезона. Тем не менее, у португальца есть сумма отступных в размере 60 миллионов евро. «Арсенал» оформит трансфер, если заплатит эти деньги.

Отмечается, что «Спортинг» также присматривается к другим центральным защитникам. В клубе понимают, что могут потерять 22-летнего защитника, если кто-то заплатит за него отступные.

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Арсенал Лондон Спортинг Лиссабон Гонсалу Инасиу трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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