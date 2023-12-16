«Арсенал» готовится сделать предложение по центральному защитнику «Спортинга»

Лондонский «Арсенал» всерьёз намерен оформить трансфер центрального защитника лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу. По информации от Sport Witness, «канониры» хотят пополнить свои ряды португальским футболистом в январе.

Источник сообщает, что руководство «Спортинга» рассматривает Инасиу как неприкасаемого футболиста и не собирается продавать его посреди сезона. Тем не менее, у португальца есть сумма отступных в размере 60 миллионов евро. «Арсенал» оформит трансфер, если заплатит эти деньги.

Отмечается, что «Спортинг» также присматривается к другим центральным защитникам. В клубе понимают, что могут потерять 22-летнего защитника, если кто-то заплатит за него отступные.