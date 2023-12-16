Холанн пропустит очередной матч «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн в очередной раз не попал в заявку своей команды на матч Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Саймона Байковски, норвежец не поможет «горожанам» в поединке с «Кристал Пэлас», который стартует сегодня в 18:00 по московскому времени.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ранее предупреждал на пресс-конференции, что Холанн вряд ли сыграет с «Кристал Пэлас». При этом у болельщиков оставалась надежда, что нападающий сможет выйти на поле хотя бы со скамейки запасных.

Холанн остаётся лучшим бомбардиром этого розыгрыша АПЛ с 14 голами в 15 матчах.