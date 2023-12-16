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​Гвардиола выбрал звезду для «Манчестер Сити»

16 Декабря 2023 • 16:23 Комментировать

«Манчестер Сити» строит планы по усилению своего состава. Как сообщает FootballTransfers, на первое место в списке своих трансферных целей рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола поставил полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха.

Отмечается, что «Манчестер Сити» уже давно следит за Киммихом, но подписать игрока было сложно, ведь он хотел продолжать играть за «Баварию». Теперь ситуация изменилась, поскольку у Киммиха испортились отношения с главным тренером команды Томасом Тухелем.

Йозуа Киммиху в феврале исполнится 29 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 75 миллионов евро.

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Бавария Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Йозуа Киммих трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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