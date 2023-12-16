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Артета: «Игра за «Брайтон» хорошо повлияла на Троссара и Уайта»

16 Декабря 2023 • 14:27 Комментировать
Арсенал
...
Брайтон
1 1.45 X 4.70 2 6.70
17.12 17:00

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, насколько игра за «Брайтон» помогла развитию Леандро Троссара и Бена Уайта. Напомним, завтра оба футболиста сыграют против бывшей команды в матче Английской премьер-лиги.

«Я могу сказать, что это очень умные футболисты, которые знают, как как мы хотим играть. Леандро и Бен обладают большой универсальностью. Это не совпадение, ведь ранее они играли под руководством Грэма Поттера, который любил использовать футболистов на разных позициях. Троссар и Уайт хорошо понимают игру, поэтому и могут выступать в разных амплуа», – сказал Артета на пресс-конференции перед матчем с «Брайтоном».

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Арсенал Лондон Микель Артета Брайтон Бен Уайт Леандро Троссар ещё теги

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