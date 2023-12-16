Артета: «Игра за «Брайтон» хорошо повлияла на Троссара и Уайта»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, насколько игра за «Брайтон» помогла развитию Леандро Троссара и Бена Уайта. Напомним, завтра оба футболиста сыграют против бывшей команды в матче Английской премьер-лиги.

«Я могу сказать, что это очень умные футболисты, которые знают, как как мы хотим играть. Леандро и Бен обладают большой универсальностью. Это не совпадение, ведь ранее они играли под руководством Грэма Поттера, который любил использовать футболистов на разных позициях. Троссар и Уайт хорошо понимают игру, поэтому и могут выступать в разных амплуа», – сказал Артета на пресс-конференции перед матчем с «Брайтоном».