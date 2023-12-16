Невилл - об игроке «Тоттенхэма»: «У него потенциал на 100 миллионов евро»

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о потенциале полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Деяна Кулушевски.

«Деян – игрок, который действует в стиле «десятки». Такие футболисты сейчас большая редкость. Они имеют свою ценность. Безусловно, ему еще многому нужно научиться, впереди длинный путь. Думаю, Кулушевски способен вырасти в игрока с ценником 80-100 миллионов евро», - передает слова эксперта Sky Sports.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги 23-летний швед провел 17 поединков, в которых записал пять забитых мячей и две голевые передачи.