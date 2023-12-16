Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Невилл - об игроке «Тоттенхэма»: «У него потенциал на 100 миллионов евро»

16 Декабря 2023 • 13:26 Комментировать

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о потенциале полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Деяна Кулушевски.

«Деян – игрок, который действует в стиле «десятки». Такие футболисты сейчас большая редкость. Они имеют свою ценность. Безусловно, ему еще многому нужно научиться, впереди длинный путь. Думаю, Кулушевски способен вырасти в игрока с ценником 80-100 миллионов евро», - передает слова эксперта Sky Sports.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги 23-летний швед провел 17 поединков, в которых записал пять забитых мячей и две голевые передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Гари Невилл Деян Кулушевски ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
16.12.23 в 18:00
Челси Челси
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.19 6.80 16.00
Видео
16.12.23 в 18:00
Ньюкасл Ньюкасл
Фулхэм Фулхэм
1.53 4.20 6.20
Видео
16.12.23 в 18:00
Борнмут Борнмут
Лутон Таун Лутон Таун
1.75 3.85 4.50
Видео
16.12.23 в 18:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.16 7.60 18.00
Видео
16.12.23 в 20:30
Бёрнли Бёрнли
Эвертон Эвертон
2.75 3.45 2.50
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 16 Декабря
14:27 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Игра за «Брайтон» хорошо повлияла на Троссара и Уайта»
14:23 · Россия. Премьер-лига
Ребров раскрыл причину провала Унаи Эмери в «Спартаке»
14:19 · Англия. Премьер-лига
Силва: «Люди в первую очередь смотрят на мой возраст, а не на опыт»
14:12 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Уверен, что Хёйлунн скоро забьёт свои первые голы в АПЛ»
13:26 · Англия. Премьер-лига
Невилл - об игроке «Тоттенхэма»: «У него потенциал на 100 миллионов евро»
12:38 · Англия. Премьер-лига
Почеттино заявил, что руководство «Челси» верит в него
12:28 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Джеймс может перенести операцию»
12:25 · Англия. Премьер-лига
Агент Хёйбьерга провёл переговоры с итальянском топ-клубом
12:14 · Англия. Премьер-лига
Клопп оценил шансы «Ливерпуля» стать чемпионом АПЛ
12:01 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» продаст Левандовски ради трансфера игрока сборной Бразилии
12:00 · Англия. Премьер-лига
Работа Почеттино в «Челси» может оказаться в опасности, если команда проиграет два следующих матча
11:23 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на игрока «Арсенала»
10:51 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола отреагировал на новость об уходе Филлипса
10:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» принял решение по Филлипсу
10:36 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола отреагировал на назначение женщины-судьи на матч АПЛ
Все новости
Рекомендуем