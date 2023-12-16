Почеттино: «Джеймс может перенести операцию»

Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс может перенести операцию из-за травмы подколенного сухожилия. Об этом рассказал наставник команды Маурисио Почеттино.

«Могу подтвердить, что мы рассматриваем вариант с операцией. В понедельник ситуация должна проясниться», - передает слова аргентинского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, что Джеймс получил повреждение по ходу недавней встречи чемпионата Англии против «Эвертона». Игрок пропустит минимум несколько месяцев.

В текущем сезоне Премьер-лиги защитник провел восемь поединков, в которых сделал голевую передачу и получил красную карточку.