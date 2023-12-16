Агент Хёйбьерга провёл переговоры с итальянском топ-клубом

Агент опорного полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Пьера-Эмиля Хёйбьерга вышел на связь с туринским «Ювентусом» по поводу возможного перехода в январское трансферное окно.

По информации от журналиста Даниэля Лонго, 28-летний датчанин является серьёзным вариантом для «старой синьоры». Проблема в том, что пока «Тоттенхэм» не хочет отдавать полузащитника в аренду. При этом «Ювентус» считает, что может убедить «шпор» оформить сделку на своих условиях.

Напомним, Хёйбьерг потерял место в основном составе «Тоттенхэма» в этом сезоне. Главный тренер Анге Постекоглу дал понять датчанину, что тот не вписывается в его стиль игры.