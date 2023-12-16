Клопп оценил шансы «Ливерпуля» стать чемпионом АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о шансах своей команды стать чемпионом АПЛ в нынешнем сезоне.

«Я с самого старта сезона знал, что у нас отличная команда. Эти парни способны показывать хороший футбол. Мне нравятся шаги, которые мы делаем. Нужно понять, достаточно ли они велики для борьбы за чемпионство», - передает слова немецкого специалиста Sky Sports.

В ближайшем поединке чемпионата Англии «Ливерпуль» на домашнем стадионе примет «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 17 декабря.

После 16 туров мерсисайдцы занимают первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.