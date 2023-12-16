«Барселона» продаст Левандовски ради трансфера игрока сборной Бразилии

Каталонская «Барселона» задумывается о летней продаже нападающего Роберта Левандовски, рапортует Football Transfers. Продажей поляка «сине-гранатовые» хотят разгрузить зарплатную ведомость для подписания новых футболистов.

Основной целью испанского гранда является полузащитник сборной Бразилии и «Ньюкасла» Бруно Гимараэс. Сумма потенциального трансфера южноамериканца оценивается в 70 миллионов евро.

Левандовски связан контрактом с «Барселоной» до лета 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро. В текущем сезоне чемпионата Испании Роберт сыграл 14 матчей. Форвард забил восемь мячей и сделал три ассиста.