«Челси» нацелился на игрока «Арсенала»

Лондонский «Челси» начал подыскивать замену травмированному голкиперу Роберту Санчесу. Согласно информации Talksport, в сферу интересов столичного клуба попал резервный вратарь «Арсенала» Аарон Ремсдейл.

«Пенсионеры» желают подписать «канонира» в январское трансферное окно. При этом «Арсенал» не горит желанием расставаться с игроком в середине сезона, поскольку будет трудно найти ему оптимальную замену.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Аарон провел пять поединков. 25-летний вратарь пропустил четыре мяча, а в двух поединках сохранил свои владения на замке.