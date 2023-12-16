Гвардиола отреагировал на новость об уходе Филлипса

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на информацию об уходе полузащитника Кэлвина Филлипса в зимнее трансферное окно.

«Все знают, в каком положении находится Филлипс. Сейчас мы обсуждаем трансферные дела на январь. Уход Кэлвина – непростое решение», - передает слова испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в подписании английского хавбека заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус».

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Кэлвин провел всего четыре встречи.

«Манчестер Сити» принял решение по Филлипсу