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«Манчестер Сити» принял решение по Филлипсу

16 Декабря 2023 • 10:43 Комментировать

Хавбек «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс покинет нынешний клуб в январское транферное окно. Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Источник рапортует, что вероятность ухода полузащитника составляет 100 процентов. Среди возможных вариантов продолжения карьеры Филлипса называются туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

Контракт 28-летнего футболиста с «горожанами» рассчитан до середины 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость Кэлвина в 28 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Филлипс провел четыре поединка без результативных действий.

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