Гвардиола отреагировал на назначение женщины-судьи на матч АПЛ

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на назначение судьи Ребекки Уэлч на поединок чемпионата Англии между лондонским «Фулхэмом» и «Бёрнли».

«Отличная идея. Надеюсь, что в дальнейшем женщин-судей станет больше. Например, в Германии и Лиге чемпионов они уже работают в качестве четвертых судей. Это хорошая практика», - передает слова испанского специалиста City Xtra.

Стоит отметить, что Уэлч станет первой женщиной, отработавшей в качестве главного рефери на матче чемпионата Англии. Поединок между «Фулхэмом» и «Бёрнли» состоится в Лондоне 23 декабря.