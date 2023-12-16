Тен Хаг ответил на вопрос об увольнении из «Манчестер Юнайтед»

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг, занимающий пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», высказался относительно возможной отставки.

«Увольнение? Меня это не беспокоит. Я чувствую поддержку, так что все пока нормально. Я полностью сконцентрировал на работе. Все мои мысли о команде», - передает слова наставника таблоид Daily Mail.

«Манчестер Юнайтед» провально выступил в Лиге чемпионов, заняв последнее место в группе. В Премьер-лиге «красные дьяволы» занимают шестую позицию. Ближайший поединок манкунианцы сыграют против «Ливерпуля».

Тен Хаг: «У «Манчестер Юнайтед» светлое будущее»