Гвардиола высказался о трофеях «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о трофеях, выигранных с английским клубом.

«Все наши трофеи стали возможны из-за денег? Я так не думаю. В других клубах тоже так не думают. Они знают, что это нелегко. Иначе бы все сделали это. Мы же смогли добиться успеха», - приводит слова испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, что в прошлом сезоне «Манчестер Сити» оформил требл. В нынешней кампании подопечные Гвардиолы вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а в Английской премьер-лиге занимают четвертое место после 16 туров.