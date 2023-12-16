Тен Хаг: «У «Манчестер Юнайтед» светлое будущее»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о будущем «красных дьяволов» в преддверии гостевого поединка против «Ливерпуля» в Премьер-лиге.

«Я хочу побеждать с командой. Мы намерены двигаться в правильном направлении, все вовлечены в это. Я считаю, что у «Манчестер Юнайтед» светлое будущее. В команде сейчас много хороших игроков с высоким потенциалом. Нам нужно работать над их развитием. Уверен, что команда будет становиться только лучше», - передает слова тренера The Telegraph.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов, заняв последнее место в группе. В АПЛ команда идет на шестой строчке.