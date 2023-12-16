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Тен Хаг: «У «Манчестер Юнайтед» светлое будущее»

16 Декабря 2023 • 09:48 Комментировать (2)

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о будущем «красных дьяволов» в преддверии гостевого поединка против «Ливерпуля» в Премьер-лиге.

«Я хочу побеждать с командой. Мы намерены двигаться в правильном направлении, все вовлечены в это. Я считаю, что у «Манчестер Юнайтед» светлое будущее. В команде сейчас много хороших игроков с высоким потенциалом. Нам нужно работать над их развитием. Уверен, что команда будет становиться только лучше», - передает слова тренера The Telegraph.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов, заняв последнее место в группе. В АПЛ команда идет на шестой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Комментарии (2)
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snk6565
16 Декабря 2023 в 10:02
У покойника всегда светлое будущее...при условии реинкарнации
Alex1972
16 Декабря 2023 в 09:54
Обнадежил.. Хе..
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