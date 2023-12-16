Харгривз: «Зинченко - единственное слабое место «Арсенала»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и мюнхенской «Баварии» Оуэн Харгривз высказался об игре флангового защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

«Зинченко – единственное слабое место «Арсенала». У них хромает позиция левого защитника. Остальные футболисты команды хороши, чтобы добиться успеха в АПЛ», - рассказал Харгривз на ютуб-канале The Kelly and Wrighty Show.

В текущем сезоне Зинченко поучаствовал в 21 поединке «канониров» во всех турнирах. Украинский защитник записал себе в актив один забитый мяч и одну голевую передачу. Трансферный ценник Александра – 42 миллиона евро.