Экс-игрок «Арсенала»: «Ливерпуль» разорвёт «Манчестер Юнайтед» на куски»

Бывший игрок лондонского «Арсенала», а ныне футбольный эксперт Пол Мерсон поделился мыслями о предстоящем поединке АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».

«Жду крупной победы «Ливерпуля». Мерсисайдцы разорвут на куски «Юнайтед». Думаю, счет будет где-то 3:0 в пользу команды Юргена Клоппа. Не жду ничего сверхъестественного от гостей. В этом сезоне они не показывают хорошую игру. Хозяевам же надо побеждать, чтобы сохранить лидерство в таблице», - передает слова Мерсона Sportskeeda.

Поединок «Ливерпуля» против «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 17 декабря, на «Энфилде».