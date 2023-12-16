Ришарлисон сравнялся с Бэйлом по голам в АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон настиг бывшую звезду «шпор» Гарета Бэйла по голам в Премьер-лиге.

Бразилец отметился забитым мячом в пятничном матче против «Ноттингем Форест» (2:0), а туром ранее оформил дубль в поединке с «Ньюкаслом» (4:1). Как сообщает Squawka, в активе Ришарлисона теперь 53 гола и 22 голевых паса в рамках АПЛ – такие же показатели у Гарета Бэйла, в прошлом успешно выступавшего за «Тоттенхэм». Правда, для достижения такого результата валлийцу потребовалось всего 166 матчей, а нынешнему форварду «шпор» – 214.

В текущем сезоне Ришарлисон записал на свой счёт четыре гола и три ассиста в 14 встречах чемпионата Англии.