Родри – о «Манчестер Сити»: «Машина снова заведётся, когда восстановятся все игроки»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес оценил перспективы команды в текущем сезоне.

Коллектив Хосепа Гвардиолы оказался на четвёртом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, выдав серию из четырёх матчей без побед. Череда неудач на внутренней арене завершилась 10 декабря, когда «горожане» одолели «Лутон Таун» (2:1).

«Думаю, лучшую версию нынешнего «Манчестер Сити» мы увидим в будущем – машина снова заведётся, когда восстановятся все наши игроки. У нас невероятная команда, а команда, как известно, строится из отдельных футболистов. Мы должны извлечь лучшее из каждого», – приводит City Xtra слова Родри.

В субботу «Манчестер Сити» сыграет на своём поле против «Кристал Пэлас».