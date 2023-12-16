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Родри – о «Манчестер Сити»: «Машина снова заведётся, когда восстановятся все игроки»

16 Декабря 2023 • 03:26 Комментировать
Манчестер Сити
...
Кристал Пэлас
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Через 12 ч. 34 мин.

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес оценил перспективы команды в текущем сезоне.

Коллектив Хосепа Гвардиолы оказался на четвёртом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, выдав серию из четырёх матчей без побед. Череда неудач на внутренней арене завершилась 10 декабря, когда «горожане» одолели «Лутон Таун» (2:1).

«Думаю, лучшую версию нынешнего «Манчестер Сити» мы увидим в будущем – машина снова заведётся, когда восстановятся все наши игроки. У нас невероятная команда, а команда, как известно, строится из отдельных футболистов. Мы должны извлечь лучшее из каждого», – приводит City Xtra слова Родри.

В субботу «Манчестер Сити» сыграет на своём поле против «Кристал Пэлас».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Родри Эрнандес
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МАНЧЕСТЕР СИТИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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