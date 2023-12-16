Гвардиола – о январских трансферах «Манчестер Сити»: «У меня нет мыслей»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возможном усилении состава в зимнее трансферное окно.

С ноября по декабрь действующие чемпионы Англии выдали провальный отрезок в Премьер-лиге, не сумев выиграть в четырёх матчах подряд. Несмотря на некоторый спад, слова Гвардиолы не указывают на намерение клуба активно провести январский трансферный период.

«Сейчас у меня нет никаких мыслей на этот счёт. Всё зависит от того, уйдёт ли кто-то из наших игроков. Я не знаю.

Важно учитывать общее количество игроков в составе, количество молодых футболистов, которым мы может довериться. Посмотрим», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Гвардиолы.