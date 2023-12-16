Кулушевски: «Если бы я выбирал, как играть в футбол, то это был бы футбол Постекоглу»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски признался, что находится в восторге от игры под руководством Анге Постекоглу.

Швед стал одним из главных героев матча против «Ноттингем Форест» (2:0) – в его активе гол и результативная передача.

«Постекоглу – отличный человек, работать с ним – огромное удовольствие. Если бы я выбирал, как играть в футбол, то это был бы футбол Анге – с ним мы много атакуем, комбинируем, а на тренировках всегда очень весело. Нам по-прежнему чего-то не хватает в моральном плане, но, думаю, с точки зрения игры мы находимся на высочайшем уровне», – заявил в интервью Sky Sports Кулушевски.