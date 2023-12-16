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Гвардиола – о матче против «Кристал Пэлас»: «Я напомню игрокам, насколько опасен этот соперник»

16 Декабря 2023 • 02:27 Комментировать
Манчестер Сити
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Кристал Пэлас
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Через 14 ч. 48 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о предстоящей встрече с «Кристал Пэлас».

В субботу «горожане» примут «орлов» в родных стенах в матче 17-го тура Премьер-лиги.

«Кристал Пэлас» отнял у нас много очков в предыдущих сезонах, потому что эта команда хороша в том, что делает. Они играют прямолинейно, здорово действуют на подборах, отлично подготовлены физически.

Потеря концентрации перед матчем клубного чемпионата мира? Моя работа – не допустить подобного. Я напомню игрокам, насколько опасен «Кристал Пэлас».

Клубный ЧМ очень важен для нас, ведь мы никогда его не выигрывали, и победа над «Кристал Пэлас» поможет подойти к этой игре в лучшем состоянии», – цитирует BeanymanSports Гвардиолу.

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кристал Пэлас ещё теги
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МАНЧЕСТЕР СИТИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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